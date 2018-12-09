رياضة | عاجل.. مروان محسن يتقدم بالهدف الأول للأهلي في شباك طلائع الجيش (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مروان محسن يتقدم بالهدف الأول للأهلي في شباك طلائع الجيش (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الأهلي 2 x

19:00 0 طلائع الجيش الدوري الإنجليزي نيوكاسل 0 x

18:00 0 ولفرهامبتون الدوري الإسباني إيبار 4 x

13:00 4 ليفانتي هويسكا 0 x

17:15 1 ريال مدريد ريال سوسيداد - x

19:30 - بلد الوليد ريال بيتيس - x

21:45 - رايو فاييكانو الدوري الإيطالي ميلان - x

21:30 - تورينو

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