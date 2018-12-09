رياضة | وكيل السلمي يفجر مفاجأة عن مصيره مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل السلمي يفجر مفاجأة عن مصيره مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد السدودي، وكيل أعمال الثنائي الفلسطيني حامد حمدان ومحمود السلمي، عن نية نادي بيراميدز في التعاقد مع محمود السلمي صانع ألعاب فريق الشجاعية الفلسطيني والذي اقترب كثيرًا من الانتقال إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأكد السدودي في تصريحات لبرنامج "المحترف"، أن السلمي لم يحضر مران الأهلي في اليومين الماضيين في انتظار موقف النادي النهائي بشأن الصفقة والاتفاق مع ناديه الفلسطيني.

أما بخصوص المهاجم حامد حمدان الذي حوّل وجهته من الأهلي إلى بيراميدز، فقد أوضح أن الأهلي لم يبد أي جدية مع اللاعب وتم تجاهل رغبته باللعب مع الفريق الأول.

وأشار السدودي إلى أن بيراميدز نجح في ضم اللاعب بعد أن دفع مسؤولو بيراميدز 25 ألف دولار لنادي غزة.