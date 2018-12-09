رياضة | فيفا يحتفي بالرقم القياسي لـ"ثلاثي الأهلي" في كأس العالم للأندية

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات يوم الأربعاء المقبل 12 ديسمبر وتستمر حتي الثاني والعشرين من نفس الشهر.

ويشارك في بطولة كأس العالم 7 أندية هي: العين (الإمارات)، الترجي (تونس)، ريال مدريد (إسبانيا)، غوادالاخارا (المكسيك)، ويلينجتون (نيوزيلندا)، كاشيما إنتلرز (اليابان)، بوكا جونيورز أو ريفر بليت ( الأرجنتين).

ويمتلك الثلاثي الأهلاوي محمد أبوتريكة وحسام عاشور ووائل جمعة رقمًا قياسيًا في بطولة كأس العالم الأندية باعتبارهم أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة المونديالية بالظهور في 11 مباراة.

واحتفي الحساب الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم على "تويتر" بالنجوم الثلاث وكتب: "أصحاب الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة في البطولة هم 3 لاعبين من النادي الأهلي المصري .. محمد أبو تريكة - وائل جمعة - حسام عاشور، رصيد كل منهم 11 مباراة في كأس العالم للأندية".

يذكر أن النادي الأهلي هو أكثر الأندية العربية مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالمشاركة في 5 نسخ للبطولة، وكان أفضل إنجازاته الحصول على برونزية البطولة عام 2006.