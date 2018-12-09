رياضة | سر غياب محمود جنش عن تدريبات الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر غياب محمود جنش عن تدريبات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل محمود جنش حارس مرمى الزمالك، على إدن للغياب عن مران الفريق اليوم الأحد، من جانب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض.

جاء غياب جنش بعدما رزق بمولوده الجديد "مالك"، خلال الساعات الماضية، وحرص الجهاز الفنى واللاعبين على تقديم التهنئة لحارس مرمى الفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة القطن التشادى، يوم السبت المقبل، على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.