رياضة | بيل يقود ريال مدريد لعبور هويسكا بهدف نظيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيل يقود ريال مدريد لعبور هويسكا بهدف نظيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قاد الويلزي جاريث بيل فريقه ريال مدريد الإسباني لفوز ثمين على حساب فريق هويسكا بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الليجا.
وسجل هدف اللقاء الوحيد بيل في الدقيقة 8 من الشوط الأول، وينهي صيامه التهديفي مع ريال مدريد منذ 99 يوماً.
وبهذا الفوز يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 26 في المركز الرابع بالدوري، فيما توقف رصيد فريق هويسكا عند النقطة 7 في المركز الأخير.
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