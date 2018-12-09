رياضة | بيل يقود ريال مدريد لعبور هويسكا بهدف نظيف

قاد الويلزي جاريث بيل فريقه ريال مدريد الإسباني لفوز ثمين على حساب فريق هويسكا بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الليجا.

وسجل هدف اللقاء الوحيد بيل في الدقيقة 8 من الشوط الأول، وينهي صيامه التهديفي مع ريال مدريد منذ 99 يوماً.

وبهذا الفوز يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 26 في المركز الرابع بالدوري، فيما توقف رصيد فريق هويسكا عند النقطة 7 في المركز الأخير.