رياضة | السلمي يحضر اجتماعات الاتحادات الأولمبية العربية نيابة عن تركي آل الشيخ

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حرص الدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي على حضور اجتماعات رؤساء اللجان والاتحادات الأولمبية العربية التي عقدت اليوم الأحد بمدينة دبي الإماراتية. جاء حضور السلمي نيابة عن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

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