رياضة | خاص| طبيب الأهلي يكشف موعد عودة معلول للتدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| طبيب الأهلي يكشف موعد عودة معلول للتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التونسي علي معلول سيبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر عقب مباراة اليوم أمام طلائع الجيش.

وأضاف محمود في تصريحات خاصة "معلول تعافى من الإصابة، وسيبدأ المشاركة في التدريبات البدنية للفريق، قبل المشاركة في تدريبات الكرة تمهيدا لعودته للمباريات".

وكان معلول قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الضامة خلال مباراة فريقه أمام حوريا الغيني بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية.