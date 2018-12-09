رياضة | الزمالك يواجه شبابه تحضيرا لموقعة القطن التشادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يواجه شبابه تحضيرا لموقعة القطن التشادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس ،خوض مباراة ودية غدا الإثنين ، مع فريق شباب النادي مواليد 97 ، علي ملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر القلعة البيضاء .

ومن المقرر أن يؤدي مجموعه اللاعبين الذين لن يشاركوا في اللقاء الودي غدا الاثنين ، مرانا في العاشره صباحا.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة فريق القطن التشادى بدور ال 32 للكونفدرالية السبت المقبل على ملعب بتروسبورت .