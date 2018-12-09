رياضة | عاجل.. نجم دجلة يعلن انتقاله للزمالك في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم دجلة يعلن انتقاله للزمالك في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد السيد سالم، الظهير الأيسر لفريق وادي دجلة، أنه اقترب كثيرًا من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
وقال سالم في تصريحات لبرنامج "المحترف":" المفاوضات بيني وبين الزمالك تسير بخطى ثابتة واتفقنا على كافة التفاصيل".
وأضاف:" لم أوقع حتى الآن على أي عقود لنادي الزمالك، عقدي مع وادي دجلة ينتهي بنهاية الموسم الجاري وإدارة النادي ستحسم الاتفاق مع مسئولي الزمالك خلال أيام قليلة".
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