رياضة | HD كورة ستار kora star .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر (الدوري المصري) | Al Ahly live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر HD كورة ستار kora star .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر (الدوري المصري) | Al Ahly live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

HD كورة ستار kora star .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر (الدوري المصري) | Al Ahly live

يشهد استاد السلام إقامة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساء اليوم والمؤجلة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز ويسعى المارد الأحمر إلى مواصلة انتصاراته للمباراة الثالثة من أجل التقدم في جدول مسابقة الدوري الممتاز والقفز إلى المركز الخامس.

يدخل الأهلي المباراة في المركز العاشر برصيد 17 نقطة وفي حال حصد نقاط المباراة الثلاث سيقفز إلى المركز الخامس، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

وأعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق والذي ضم في حراسة المرمى شريف إكرامي، في خط الدفاع أحمد علاء، وسعد سمير، ومحمد هاني، وأيمن أشرف، في خط الوسط عمرو السولية، كريم نيدفيد، وناصر ماهر، في خط الهجوم محمد شريف، وأحمد الشيخ، ومروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء كل من هشام محمد، وإسلام محارب، ومؤمن زكريا، ووليد سليمان، وعلي لطفي، وباسم علي، وأحمد ياسر ريان.

وأكد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي احترامه لفريق طلائع الجيش، وجميع المنافسين وأن المباريات المؤجلة من الدوري الممتاز على قدر واحد من الأهمية لتحقيق الفوز والحصول علي الثلاث نقاط لاستكمال مشواره نحو الوصول إلى مكانة الفريق الطبيعية في ترتيب جدول المسابقة.

وشدد المدير الفني المؤقت للأهلي على أن طلائع الجيش ظهر بشكل جيد الموسم الحالي ولكن الأهلي لديه دوافع قوية لاجتياز مواجهة جديدة من مواجهات الدوري وهو ما تم التأكيد عليه في المحاضرات والجلسات مع اللاعبين.

وتابع محمد يوسف أن الفريق يعانى من غيابات عديدة وجميعها من القوام الأساسي للفريق وأصحاب الخبرات ولكن في نفس الوقت ثقته بلا حدود في أي لاعب متواجد داخل الفريق وأن كل لاعب يشارك قادر على الدفاع بقوة عن فانلة الأهلي خلال المباريات المقبلة.

ويغيب عن الأهلي بعض اللاعبين للإصابة أبرزهم محمد الشناوي وحسام عاشور وأحمد فتحي وعلي معلول وجونيور أجاي وصلاح محسن ومحمد نجيب.

وأشار يوسف، إلى أن الفريق يخوض مباريات مضغوطة وخلال فترة زمنية قصيرة وأن الجهاز الفني يتعامل مع هذا الواقع من خلال منح بعض العناصر الفرصة لالتقاط الأنفاس كما حدث مع وليد سليمان في مباراة الجونة بعد تأجيل الدفع به إلى الشوط الثاني ومن خلال التدريبات الاستشفائية إلى جانب الاعتماد على بعض العناصر التي لم تحصل على فرصتها كاملة في الفترة الماضية بسبب ضغوط البطولة الإفريقية.

وشدد المدير الفني المؤقت للأهلي، على أن كل لاعب سيحصل على فرصته وعليه استغلالها بالشكل الأمثل.

من جانبه يسعى البلجيكي لوك إيميل، المدير الفني لفريق طلائع الجيش إلى تحقيق الفوز الأول منذ توليه الإدارة الفنية خلفا لمحمد حلمي الذي اعتذر عن استكمال مهمته مع الفريق، وتعادل ايميل في ظهوره الأول أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري.

HD كورة ستار kora star .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر (الدوري المصري) | Al Ahly live