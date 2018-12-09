رياضة | الرجاء المغربي يلغي احتفالية التتويج بكأس الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء المغربي يلغي احتفالية التتويج بكأس الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة الرجاء المغربى، إلغاء احتفالية النادي بمناسبة تتويج فريقه بكأس الكونفدرالية، التى كان مقرر إقامتها قبل مواجهة الإسماعيلى.

صرح بذلك أحمد عبد الحميد مندوب السفارة المصرية بالمغرب مؤكدًا أن هذا القرار جاء حدادًا على أرواح 5 مشجعين للدفاع الجديدى الذين لقوا حتفهم عقب لقاء فريقهم أمام الوداد بالدورى المغربى.

ويحل الدراويش ضيفًا على النادى المغربى فى تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.

ومن المعروف أن هذه المباراة تعد الأولى للفريق المغربى على ملعبه بعد فوزه بلقب كأس الكونفدرالية على حساب فيتا كلوب الكونغولى.