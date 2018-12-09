رياضة | بالأرقام.. دونجا ليس الخيار الأمثل لتدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. دونجا ليس الخيار الأمثل لتدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجئ مسؤولو النادي الأهلي الجميع بالدخول في مفاوضات شفهية مع البرازيلي دونجا المدير الفني السابق لمنتخب راقصي السامبا من أجل خلافة الفرنسي باتريس كارتيرون في تدريب المارد الأحمر.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من تدريب الفريق بسبب

خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي والخروج من البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي.

وأعلن محمد يوسف وسيط النادي الأهلي في المفاوضات مع دونجا عن ترحيب مدرب راقصي السامبا السابق على تدريب النادي الأحمر في الفترة القادمة بغض النظر عن التفاصيل المالية للتعاقد بين الطرفين.

وما يتابع أرقام البرازيلي دونجا في مسيرته التدريبية يجد أن أسطورة البرازيل السابق ليس الخيار الأمثل للنادي الأهلي لخلافة كارتيرون في المرحلة المقبلة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أرقام دونجا التدريبية على النحو التالي:

- حقق بطولة كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل 2007.

- حصد المركز الثالث مع منتخب البرازيل الأوليمبي في دورة الألعاب الصيفية في 2008.

حقق كأس العالم للقارات مع منتخب البرازيل في 2009. -

- خرج مع البرازيل من دور الـ 8 لكأس العالم بجنوب أفريقيا 2010.

- تولى تدريب نادي إنتر ناسيونالي البرازيلي في 2012 وتمت إقالته بسبب الهزائم الكثيرة.

- خرج مع البرازيل من الدور الأول لكوبا أمريكا في 2016 -

- لم يقود طوال مسيرته التدريببة آي فريق عربي أو أفريقي وعمل كمعلق بكأس العالم 2014.