رياضة | كورة اون لاين لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش بدون تقطيع .. يلا شوت الجديد .. بث مباشر مباراة Al Ahly لايف

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كورة اون لاين لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش بدون تقطيع .. يلا شوت الجديد .. بث مباشر مباراة Al Ahly لايف

أعلن البلجيكي لوك إيميل، المدير الفني لنادي طلائع الجيش تشكيل فريقه الأساسي الذي سيخوض مواجهة اليوم أمام النادي الأهلي في إطار منافسات الدوري العام.

ويستضسيف النادي الأهلي في السابعة من مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد السلام فريق طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 14 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل نادي طلائع الجيش كالتالي :

محمد بسام - محمد أبو المجد - علي الفيل - مؤمن إبراهيم - محمد رزق - أحمد سامي - أحمد سمير - وحسن وصوصك - عاصم صلاح - أحمد كابوريا - مصطفى محمد.

ويحتل النادي الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 17 نقطة من 9 مباريات، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 18 نقطة من أصل 15 مباراة.

كورة اون لاين لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش بدون تقطيع .. يلا شوت الجديد .. بث مباشر مباراة Al Ahly لايف