رياضة | ماتش الاهلي مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش اليوم مباشر بدون تقطيع | مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع اليوم يوتيوب

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ماتش الاهلي مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش اليوم مباشر بدون تقطيع | مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع اليوم يوتيوب

يلتقي اليوم الاحد فريق الاهلي مع طلائع الجيش، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز 2018-2019.

وتقام مباراة الأهلي و طلائع الجيش على استاد السلام، في تمام الساعة 19 بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم تشكيلة الأهلي أما طلائع الجيش:

“شريف إكرامي ومحمد هاني وسعد الدين سمير واحمد علاء الدين وأيمن أشرف وكريم نيدفيد وعمرو السولية وأحمد الشيخ وناصر ماهر ومحمد شريف ومروان محسن”.

ويحتل فريق الأهلي المركز العاشر برصيد 17 نقطة، فيما يحتل فريق طلائع الجيش، المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

ماتش الاهلي مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش اليوم مباشر بدون تقطيع | مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع اليوم يوتيوب