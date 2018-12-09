رياضة | حصاد المحترفين 2018| صلاح محطم الأرقام.. تألق وردة وتريزيجيه.. ورمضان والنني رفقاء الدكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد المحترفين 2018| صلاح محطم الأرقام.. تألق وردة وتريزيجيه.. ورمضان والنني رفقاء الدكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمتلك أرض المحروسة العديد من المواهب في جميع المجالات، ولكن في عالم الساحرة المستدير تحظى مصر بأسماء عدة الذين لا نغفل عن ذكراهم، وتمتلئ ملاعب العالم بالمواهب المصرية التي تكاد تصل لأربعين محترف.

الذين تألقوا وقدموا اداء متميز وحققوا أرقاما قياسية غير مسبوقة على مدار التاريخ، وخلال السطور التالية يرصد الخليج 365 الرياضي حصاد أبرز لاعبي مصر المحترفين بالخارج لعام ٢٠١٨.

محمد صلاح محطم الأرقام القياسية

داخل البريمرليج وفي نادي ليفربول بالتحديد لاعبا تعشقه الجماهير وتتراقص على موسيقى أهدافه، ويتغنوا بأسمه، هو الفرعون المصري محمد صلاح الذي أذهل الجميع بأدائه المبهر ومهارته العالية وسرعته الجنونية، وقدم صلاح مع الريدز موسما استثنائيا منذ انضمامه في أغسطس ٢٠١٧، ومازال يصول ويجول في عاصمة الضباب.

نجح صلاح في اعتلاء عرش إنجلترا بعدما استطاع تسجيل ٤٩ هدف مع فريقه فس مسابقة البريمرليج منذ انضمامه منهم ١٣ هدفا في عام ٢٠١٨، كما صنع صلاح ١٣ أخرين، أما عن بطولة دوري أبطال أوروبا فنجح الفرعون المصري حفر أسمه بقوة في هذه المسابقة حيث سجل ١٣هدف خلال ٢٠ مباراة كانت أخرهم أمام باريس سان چيرمان في النسخه الحالية من البطولة.

أما على صعيد المنتخبات فيمتلك صلاح تاريخا كبيرا صنعه في وقت قصير، حيث كان له الفضل الأكبر في صعود منتخب بلاده لمونديال ٢٠١٨، وسجل هدفين الفراعنة في المحفل العالمي، وأصبح الهداف التاريخي الثاني للفراعنة بالتساوي مع عبد الرحمن فوزي نجم الزمالك.

ومن جانب الانجازات فوصل صلاح للمحافل العالمية من خلال ترشحه للأفضل في أوروبا والعالم، كما ترشح للبالون دور، وحقق صلاح هذا العام انتصارا جديدا بعدما ترشح لجائزة الأفضل في إفريقيا، وحصد أيضا هذا العام الحذاء الذهبي للأفضل في البريمرليج.

محمود حسن تريزيجه الفرعون الجديد

ثاني أفضل اللاعبين المصريين في الأندية العالمية، حيث ينتمي محمود حسن تريزيجيه لنادي قاسم باشا التركي، الذي تألق في صفوفه، وأحرز أفضل لاعب بتركيا لموسم ٢٠١٧/٢٠١٨، بعدما نجح منذ انضمامه المشاركة في ٤٤لقاء سجل من خلالهم ١٨هدف وصنع ١٠ أهداف، بينما شارك هذا العام مع منتخب بلاده في ٩ لقاءات سجل منهم هدفين وصنع هدف، وكان له تأثير كبير في القوة الهجومية للمنتخب.

محمد النني ضحية الجانرز

أفضل لاعب وسط ملعب في نادي أرسنال الإنجليزي، محمد النني الذي ظلمته الإدارة الفنية الجديدة للجانرز حسث شهدت مواسمه الأولى مع فريقه تألق لافت للنظر، ولكن لم يحقق هذا العام ما اعتاد عليه من انجازات بعدما أصبح حبيس مقاعد البدلاء، لم يشارك النني هذا العام سوى في ١٣ لقاء وظل على مقاعد البدلاء ٢٠مباراة، ولم يسجل أي أهداف في البريمرليج، بينما في مسابقة الدوري الأوروبي شارك في ١٦ مباراة منهم ١٠ في ٢٠١٨، سجل من خلالهم.

وعلى صعيد المنتخب شارك النني مع الفراعنة في مونديال روسيا ولم يسجل أي أهداف، بينما شارك في تصفيات الأمم الإفريقية وسجل هدفا وحيدا، وعلى الرغم من قلة مشاركاته وتسجيله للاهداف، لم تستغنى عنه أي إدارة فنية للفراعنة.

أحمد حجازي كينج كونج الفراعنة

أطول لاعبي المنتخب المصري قامة، لاعبا يتمتع بقوة بدنية هائلة، فهو مدافع من طراز فريد، أحمد حجازي للاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لفت انتباه أندية أوروبا حتى استطاع ويست بروميتش خطفه من النادي الأهلي، واستطاع إظهار مواهبه في البريمرليج، ولكن وقف الحظ أمام فريقه ليهبط للتشامبيونشيب، ولكنه مازال يصول ويجول في الملاعب الإنجليزية، حيث استطاع المشاركة هذا العام لما يقرب من ١٧ مباراة سجل من خلالهم هدف وحيد ولم يستغنى مدربه عن خدماته في أي مباراة، ومع المنتخب الوطني ظل ثابتا في تشكيل كل مدرب حيث لعب ٩ مبارايات في عام ٢٠١٨ في جميع البطولات التي خاضها الفراعنه.

وردة متألقا في ملاعب اليونان

أحد أهم رموز المنتخب المصري في الأونة الأخيرة، هو عمرو وردة لاعب باوك اليوناني، وأفضل لاعب في الدوري اليوناني لعام ٢٠١٧،٢٠١٨، خاض وردة مع فريقه السابق اترميتوس ٢٣لقاء سجل فيهم ٨أهداف وصنع ٦ أخرين وانتقل بعدها لفريق باوك ليخوض معه ٤مباريات، أما عن مشواره مع الفراعنة،فخاض وردة مبارايات الفراعنة الثلاثة في مونديال روسيا، كما خاض تصفيات أمم إفريقيا لعام ٢٠١٩ سجل من خلالهم هدفه في مرمى سوازيلاند.

رمضان صبحي مظلوم البريمرليج

شهدت الملاعب المصرية على تألق موهبة جديدة وصفتها الجماهير بخليفة تريكة، هو رمضان صبحي لاعب هيدرسيفيلد الإنجليزي، الذي قضى حلم الاحتراف على الموهبة الفاذة التي يتمتع بها، كان يراوده حلم الخروج للملاعب العالمية وتكرارا تجربة صلاح، فمنح الأهلي له الفرصة ليحترف في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي، ليشارك معه في مباريات ضئيلة، حتى يقرر الرحيل لهيدرسيفيلد ليلاقي نفس المصير ويظل حبيس الدكة، فلم يشارك رمضونا مع فريقه الجديد سوى في مباراتين فقط لم يسجل فيهم أي أهداف، وهو ما يتسبب في ابتعاده عن صفوف الفراعنة بعدما شارك في مونديال روسيا ٢٠١٨، ولم سجل تي اهداف أيضا.

احمد المحمدي يقف على أرض ثابتة

خاض لاعب الجبهة اليمنى لفريق أستون فيلا الإنجليزي احمد المحمدي ٦٢ لقاء مع فريقه بداية من موسم ٢٠١٧، ٢٠١٨، يسجل من خلالهم هدفين فقط، بينما شارك مع الفراعنة في مونديال روسيا ولم يسجل أي أهداف، وشارك في تصفيات أمم افريقيا لعام ٢٠١٩ وسجل هدفه الوحيد في مرمى سوازيلاند.

علي غزال العائد وبقوة

غاب على غزال لاعب المنتخب الوطني وفرانكفورد الهولندي عن الفراعنة لمدة ٤أعوام متتالية،ليعود من جديد في عهد أجيري المدير اللني للمنتخب بعدما لاحظ تألقه مع فريقه الهولندي،حيث شارك غزال في ٢٢ لقاء هذا العام ظهر فيهم بمستوى قوي ورائع، ليعود وبقوة للفراعنة ومع بداية تألقه في ملاعب المنتخب لفت أنظار مجلس إدارة النادي الأهلي الذي يسعى وبقوة للتعاقد معه خلال الميركاتو المقبل .

سام مرسي عاشق الفراعنة

شارك سام مرسي لاعب ويجان أتليتيك مع فريقه الإنجليزي في ٣٢مباراة هذا العام ليسجل من خلالهم هدفين، ويقرر كوبر المدير الفني السابق للفراعنة الاستعانة به وضمه لصفوف المنتخب خلال استعدادات الفريق لمونديال روسيا ٢٠١٨،ليشارك في مباراة وحيدة، ولكنه من ضمن قائمة أجيري خلال التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا رغم خروجه من التشكيل.

شيكابالا يحاول استعادة مجده في أرض اليونان

أبن بلاد النوبة، الفهد الأسمر الذي توقع له الجميع مستقبل باهر في عالم الساحرة المستديرة والذي أفنى فيها عمره بالكامل، هو الأباتشي محمود عبد الزارق شيكابالا، صاحب القذائف الصاروخية التي تمرق شباك المنافسين،الذي انتقل لليونان خلال الميركاتو الماضي، بعد معناته من التهميش داخل صفوف الزمالك والمنتخب الوطني، فشارك شيكابالا مع ناديه اليوناني في ٩مباريات سجل من خلالهم هدفين، أما على صعيد المنتخب فلم يتمتع شيكا بالحظ الكافي للانضمام لصفوف الفراعنة.

حسين الشحات المتألق المظلوم

استطاع أن يخطف أنظار الجميع وتسابقت العديد من الأندية لضمه حتى قرر الالتحاق بصفوف نادي العين الاماراتي بعد تعثر مفاوضات النادي الأهلي مع المقاصة لضمه،فأثبت موهبته في الملاعب الاماراتية، حيث لعب هذا العام مع ناديه ٢٢مباراة سجل خلالهم ١٢هدف وصنع نفس العدد من الأهداف، وبالرغم من هذا التألق لم يحنو عليه مسؤلي الفراعنة للمشاركة مع منتخب بلاده.

حسين السيد يتألق في السعودية

تألق حسين السيد لاعب الأهلي المعار للقادسية السعودي على الأراضي الخضراء حيث شارك في ٢٠١٨، في١٩ لقاء سجل خلالهم هدفين وصنع هدف، وبالرغم من قلة عناصر الفراعنة في مركز الجبهة اليسرى لم يفكر مسؤليها في ضم السيد لصفوفهم.

عبد الله السعيد المطرود من جنة المنتخب

بالرغم من اعتماد كوبر المدير الفني السابق للفراعنة اعتمادا كليا على عبد الله السعيد لاعب الأهلي السعودي، إلا أن لخافيير أجيري رأي أخر فمنذ توليه المهمة الفنية للمنتخب اتبع سياسة تقليل الأعمار لتطيح بمن ليس له بديل ويبتعد عن جنة المنتخب، بالرغم من مشاركته في مونديال روسيا ٢٠١٨، ولم يحرز أي أهداف، اما على صعيد ناديه السعودي فشارك السعيد في ٩مباريات نجح فيهم بتسجيل هدفين فقط.

عبد الشافي الباك المونديالي يبتعد عن الفراعنة

حقق محمد عبد الشافي لاعب الأهلي السعودي انجازا كبيرا في تاريخه الكروي بعدما شارك مع منتخب بلاده في مونديال روسيا ٢٠١٨، رغم عدم تسجيله أي أهداف، ولم يشارك بعدها نظرا لنفس أسباب استبعاد زميله في المنتخب والأهلي عبد الله السعيد، واما في فريقه استطاع عبد الشافي المشاركة في ٩ لقاءات مع الفتح لم يسجل فيهم أبة أهداف لكنه استطاع صناعة ثلاثة أهداف، قبل أن بيتقل للأهلي اليعودي في مطلع الموسم الجاري، وشارك معه في ١٢ لقاء صنع من خلالهم هدف وحيد.