رياضة | حصاد الكرة العربية ٢٠١٨.. فشل رباعي في مونديال روسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد الكرة العربية ٢٠١٨.. فشل رباعي في مونديال روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب عام ٢٠١٨ على الانتهاء، وشهد هذا العام العديد من الأحداث في الساحة الرياضية،سواء كرة عالمية أو عربية، وعاشت الكرة العربية عاماً استثنائياً في ضوء الإنجازات العديدة التى حققتها المنتخبات والأندية واللاعبون خلال العام الحالي، وعلى رأس هذه الإنجازات مشاركة المنتخبات العربية الأربعة "مصر، المغرب، تونس السعودية" بمونديال روسيا 2018، للمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي حصاد الكرة العربية لعام ٢٠١٨، وخاصة في كأس الملك محمد بن سلمان، لدوري المحترفين السعودي.

الهلال بطل الدوري في ٢٠١٨

شهد الدوري السعودي للمحترفين، فوز فريق الهلال ببطولة كأس محمد بن سلمان للمرة ال١٥ في تاريخه، بعد أن حصل على ٥٦نقطة وتصدر بهم ترتيب جدول البطولة.

الأهلي السعودي وصيف الدوري

واحتل فريق الأهلي السعودي المركز التاني في ترتيب البطولة بعدما توقفت نقاطة عند ٥٥ نقطة ليتأهل مباشرة لدوري أبطال أسيا، مع الهلال والنصر الذي احتل المركز الثاني برصيد ٤٤نقطة.

أحد والرائد يتذيلان ترتيب البطولة ويهبطان لدوري محمد بن سلمان

وعانى الثنائي السعودي الرائد وأحد من شبح الهبوط بعد تذيلهما جدول البطولة برصيد ٢٤ و١٨ نقطة على الترتيب.

هدافي البطولة

تصدر روني فرنانديز لاعب الفيحاء، ترتيب هدافي المسابقة برصيد ١٣ هدف، بينما يأتي لاعب الباطن خورخي سيلفا في المركز الثاني برصيد ١١ هدف، وليتساوى معه عمر السومة لاعب الأهلي في نفس عدد الأهداف محتلا المركز الثالث.

نتائج المنتخبات العربية الأربعة في المونديال

وينتهي الموسم الكروي لتبدء المتتخبات العربية في مهمة جديدة، وهي انطلاق المحفل الكروي العالمي، الذي شهد ولأول مرة مشاركة أربعة منتخبات عربية.

وتعرضت المنتخبات العربية الأربعة المشاركة فى كأس العالم الهزيمة في الجولة الأولى، حيث خسرت السعودية من روسيا بخمسة أهداف نظيفة وتلقت مصر هزيمة من أوروجواى بهدف نظيف، بينما سقطت تونس أمام إنجلترا بهدفين مقابل هدف، وأخيرا خسرت المغرب من إيران بهدف نظيف.

وشهدت الجولة الثانية هبط الفراعنة والأخضر عن المجموعة الأولى و"أسود الأطلسى" عن المجموعة الثانية و"نسور قرطاج" عن االمجموعة السابعة.

وأسفرت الجولة الثالثة عن خروج المنتخبات العربية الأربعة من الدور الأول للمسابقة، وتحصد كل من السعودية وتونس ثلاث نقاط، بينما تحصل المغرب على نقطة وحيدة، وتخرح مصر بدون نقاط.

دوري محمد بن سلمان لعام ٢٠١٨/ ٢٠١٩

ووبدأت استعدادات الفرق السعودية عقب انتهاء مونديال روسيا لخوض الموسم الجديد في الدوري،وشهد هذا الموسم جدلا كبيرا في كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث زاد عدد فرق الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم إلى 16 فريقاً بعد أن كانوا 14 فقط، وكما هو معتاد سيصعد الفائزين بالمركز الأول والثاني لدور مجموعات دوري أبطال آسيا، أما صاحب المركز الثالث فسيدخل الدور التمهيدي من المسابقة الأقوى في القارة الصفراء، أما ثلاثي المؤخرة فسيهبطون للدرجة الأدنى، فيما سيخوض صاحب المركز 13 المُلحق وإذا خسره سيهبط مع الثلاث.

ترتيب الفرق بالبطولة

يتصدر الهلال ترتيب جدول البطولة برصيد ٢٨ نقطة، ليأتي النصر في المركز الثاني برصيد ٢٥ نقطة، ويتراجع الأهلي للمركز الثالث برصيد ٢٢نقطة.

هدافي البطولة

يتصدر بافيتيمبي جوميس لاعب الهلال، ترتيب هدافي المسابقة برصيد ٧ أهداف، ويتساوى معه لياندري تاوامبا لاعب التعاون، بنفس عداد الأهداف ليأتي في المركز الثاني، ثم يقبع كريستيان خوانكا لاعب الاتفاق، في المركز الثالث برصيد ٦ أهداف متساويا مع عمر السومة لاعب الأهلي الذي يأتي في المركز الرابع.