رياضة | الرجاء يفوز على الجزيرة في ديربي مطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء يفوز على الجزيرة في ديربي مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الرجاء بقيادة المدير الفني أحمد عاشور بهدف نظيف، على حساب فريق الجزيرة في ديربي مطروح بختام الجولة الثانية عشر لمنافسات المجموعة الثالثة من دوري الممتاز "ب".

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40 للشوط الأول عن طريق المهاجم محمود المغربي، ليرتفع رصيد فريقة إلى إلى 27 نقطة بالمركز الأول، بينما توقف رصيد الجزيرة المطروحي عند 13 نقطة بالمركز العاشر.

وشهدت الدقيقة 82 من عمر اللقاء إحتساب ركلة جزاء للجزيرة، لم ينجح اللاعب حسام خليل في ترجمتها إلى هدف، ليفوز محاربي الصحراء .

وأدار اللقاء الحكم الدولي جهاد جريشة، عاونة محمود عامر، وأحمد جوهر، وحكم رابع أيمن منصور.

- ترتيب المجموعة الثالثة:

1- الرجاء 27 نقطة

2- المنصوره 22 نقطة

3- البلدية 20 نقطة

4- أبو قير للأسمدة 20 نقطة

5- دمنهور 20 نقطة

6- غزل المحله 18 نقطة

7- الأوليمبي 18 نقطة

8- طنطا 18 نقطة

9- فاركو 14 نقطة

10- الجزيرة 13 نقطة

11- الحمام 12 نقطة

12- كفر الشيخ 12 نقطة

13- تلا 7 نقاط

14- سيدى سالم 3 نقاط.