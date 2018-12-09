رياضة | يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة ماتش الاهلي والطلائع اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش لايف Youtube اون لاين

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يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة ماتش الاهلي والطلائع اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش لايف Youtube اون لاين
يقدم «الخليج 365 الرياضي» خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وطلائع الجيش، التي تقام في السابعة من مساء، اليوم الأحد، على استاد السلام. في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري العام.
وكان محمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي قد أعلن تشكيل الفريق الذي يخوض لقاء اليوم.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
في حراسة المرمى: شريف إكرامي.
خط الدفاع: أحمد علاء، وسعد سمير، ومحمد هاني، وأيمن أشرف.
خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، وناصر ماهر.
خط الهجوم: محمد شريف، وأحمد الشيخ، ومروان محسن.
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة ماتش الاهلي والطلائع اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش لايف Youtube اون لاين
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