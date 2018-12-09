رياضة | مانشستر سيتي يراقب الشاب التركي اوندير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يراقب الشاب التركي اوندير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في ضم اللاعب التركي جينكيز اوندير لاعب نادي روما، من أجل تدعيم الفريق في الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏إكسبريس، إت نادي مانشستر سيتي يراقب وضع لاعب روما الشاب اوندير، للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

ويقدم اوندير مستويات مميزة مع روما في الموسمين الماضي والحالي، ويعد اللاعب التركي من الركائز الأساسية في فريق العاصمة الإيطالية.