رياضة | رحيم سترلينج يتهم الصحف بنشر العنصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رحيم سترلينج يتهم الصحف بنشر العنصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏أشار رحيم ستيرلنج لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه شخص لا يحب التحدث كثيرا، ولكنه عندما يريد سيتحدث بشكل إيجابي، مؤكدا أنه ضحك عندما تعرض للعنصرية في مباراة تشيلسي.

وقال سترلينج في تصريحات صحفية عن العنصرية : "هذا أمر غير مقبول، والابرياء لم يفعلوا شيئاً خاطئاً حتى يتعرضوا للعنصرية، وهذا الشاب الاسود يُنظر له بشكل سيء في الصحف وهذا مايساعد على انتشار العنصرية".

وواصل : "لذلك الصحف تتسائل لماذا الناس عنصريين يجب عليهم أن يعلموا الان من السبب".

وتابع : "وعلى سبيل المثال لاعبان صغيران يلعبان في نفس النادي، وكلاهما فعلا الشيء الصحيح، وهو شراء بيت لـ والدتهم اللواتي وضعن الكثير من الحب والوقت لمُساعدتهم للوصول إلى ماوصلوا عليه , لكن كيف تم صياغة الخبر للاعب الاسود وكيف تمت صياغة الخبر اللاعب الابيض ؟".