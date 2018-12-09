رياضة | Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر ماتش Al Ahly اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين | ستار

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Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر ماتش Al Ahly اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين | ستار

تقدم بوابة "الخليج 365" الرياضية خدمة مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش في مباراة من مؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

بث مباشر الأهلي وطلائع الجيش بتاريخ 9-12-2018

ويسعى الأهلي لاقتناص نقاط المباراة الثلاث وتحقيق الفوز الثالث علي التوالي من أجل مواصلة خطواته في تعديل المسار ووضعية الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري حيث يحتل حامل اللقب خلال الثلاث نسخ الأخيرة المركز العاشر برصيد 17 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها.

فيما يأمل طلائع الجيش في استغلال حالة التخبط الفني التي يعيشها النادي الأهلي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر تدفعه إلي منطقة الاشتباك نحو أضلاع المربع الذهبي ولعبة الكراسي الموسيقية ، حيث يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 18 نقطة بجدول ترتيب الدوري.

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر ماتش Al Ahly اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين | ستار