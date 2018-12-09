شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى «القياسى» يواصل التألق فى ديربى كتالونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد فريق برشلونة الإسبانى، كتابة التاريخ مع البارسا، بعدما قاد «البلوجرانا» للفوز على إسبانيول، بنتيجة 4/0، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأول، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدورى الإسبانى.

أصبح ميسى أول لاعب فى تاريخ الدورى الإسبانى يسجل فى 13 موسمًا متتاليًا، بعدما سجل هدفين فى شباك إسبانيول بالدقيقتين الـ17 والـ65 من ضربتين ثابتتين.

كان النجم الأرجنتينى قد سجل من ضربتين ثابتتين فى مباراة لأول مرة فى تاريخه بالدورى الإسبانى، بعدما فعلها من قبل أمام إشبيلية بالسوبر الأوروبى عام 2015.

وتفوق ميسى على 11 ناديًا فى الضربات الحرة المباشرة على مدار الـ4 مواسم الماضية، حيث سجل 19 هدفا، أكثر من يوفنتوس برصيد 18 هدفا و14 لكل من ليون وريال مدريد وروما، و13 لبايرن ميونيخ، و12 لسامبدوريا وموناكو وباريس سان جيرمان و11 لتشيلسى وميلان وليفربول.

وانفرد البارسا بجدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 31 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن إشبيلية وأتلتيكو مدريد، الذى فاز على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3/0.

من جانبها سلطت الصحف الإسبانية الضوء على فوز برشلونة الكبير فى ديربى كتالونيا على إسبانيول برباعية نظيفة إلى جانب توهج البرغوث الأرجنتينى.

قالت صحيفة «ماركا» المدريدية: «ميسى يبدأ الحفلة الأرجنتينية الكبيرة»، مضيفة أن البرغوث الأرجنتينى قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم.

وعلى غلاف صحيفة «موندو ديبورتيفو» جاء العنوان «الملك ميسى»، فى إشارة إلى أن قائد البلوجرانا يقدم مستوى مميزا للغاية مع الفريق الكتالونى خلال الفترة الأخيرة.

وتابعت: «عرض كامل من ليو أغرق به إسبانيول بتسجيله هدفين من ركلتين حرتين رائعتين بالإضافة لأسيست عظيم لعثمان ديمبلى».

وأشارت الصحيفة إلى أن البرغوث تساوى مع كريستيان ستوانى، مهاجم جيرونا، فى صدارة الهدافين برصيد 11 هدفا لكل منهما، كما انفرد برشلونة بصدارة الليجا بعد هذا الفوز.

أما فى صحيفة «سبورت» فجاء العنوان: «الكرة الذهبية أصبحت ملونة»، مضيفة أن العرض المبدع من ميسى ترك المصوتين له ليحتل المركز الخامس فى جائزة الكرة الذهبية فى موقف سخيف.

وأشادت الصحيفة الكتالونية بما قدمه ميسى وديمبلى وسواريز فى المباراة، بعدما قادوا برشلونة لسحق إسبانيول.

من جانبه أكد الأرجنتينى ليونيل ميسى أن فريقه حقق الفوز فى ملعب صعب للغاية أمام إسبانيول وهو «باور 8»، موضحا أن فريقه أظهر شخصية كبيرة خلال «ديربى كتالونيا».

وقال ميسى، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «سبورت» الكاتالونية: «حققنا الفوز فى ملعب صعب أمام إسبانيول، وانتزعنا صدارة الدورى الإسبانى، بفضل الأداء الجماعى الذى قدمه اللاعبون».

وأضاف: «مباراة جيدة بالنسبة للفريق من الناحية الجماعية ولعبنا بتركيز عالٍ منذ البداية، وحالفنا الحظ أننا سجلنا هدفاً فى البداية، وأنا سعيد بذلك».

وأتم: «هدفنا هو تقديم موسم جيد ونحن على وعى كبير أن الموسم مازال طويلا، لكننا نسعى إلى تحقيق البطولات».

فيما وصف الإسبانى إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لبرشلونة، نجمه الأرجنتينى ليونيل ميسى باللاعب الأفضل فى العالم، مؤكدا أنه يجعل أى خصم يفقد توازنه.

وقال فالفيردى فى تصريحاته: «ليو ميسى دائما ما يجعل الخصم يفقد توازنه، وهذا ما فعله أمام إسبانيول بكل سهولة، هو الأفضل فى العالم».