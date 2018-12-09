شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يحدد 25 مليون جنيه إسترلينى للاستغناء عن «أوزيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكدت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، أن نادى أرسنال الإنجليزى، حدد ثمن لاعبه الألمانى مسعود أوزيل، بعد اقتراب رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقالت الصحيفة إن أرسنال يريد بيع أوزيل مقابل 25 مليون جنيه إسترلينى فقط، لأى نادٍ يرغب فى شرائه وذلك على خلفية أزمته مع المدرب الإسبانى أوناى إيمرى بسبب ابتعاده عن تشكيلة الجانرز خلال المباريات الماضية.

وأوضحت تقارير صحفية أن أرسنال قد يوافق على بيع أوزيل بمبلغ منخفض مقابل التخلص من الأجر المرتفع الذى يحصل عليه صانع الألعاب الألمانى، والبالغ 350 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا.

وأبدى إنتر ميلان الإيطالى اهتمامه بالتعاقد مع النجم الألمانى خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه لاسيما بعد مشاركة الفريق الإيطالى فى بطولة دورى أبطال أوروبا. وأكدت الصحيفة أن وكلاء اللاعب بما فيهم شقيقه موتلو، سوف يبدأون محادثات مع إنتر ميلان هذا الأسبوع.