شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يتفقّد أرضية ملعب السلام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، على النزول إلى أرضية ملعب السلام. وقام بتفقد الملعب.
ووصلت حافلة بعثة الأهلي منذ قليل إلى ملعب السلام، على أن يبدأ الفريق في النزول لإجراء عمليات الإحماء.
ويواجه الأهلي فريق طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، على ملعب السلام، في الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من منافسات الدوري الممتاز.
شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يتفقّد أرضية ملعب السلام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .