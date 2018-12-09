شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يتفقّد أرضية ملعب السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، على النزول إلى أرضية ملعب السلام. وقام بتفقد الملعب.

ووصلت حافلة بعثة الأهلي منذ قليل إلى ملعب السلام، على أن يبدأ الفريق في النزول لإجراء عمليات الإحماء.

ويواجه الأهلي فريق طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، على ملعب السلام، في الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من منافسات الدوري الممتاز.