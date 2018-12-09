شكرا لقرائتكم خبر عن لوف: «مانويل نوير» الحارس الأول للماكينات الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حسم يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، الجدل حول مركز حراسة المرمى فى المانشافت، فى ظل المنافسة الشرسة بين الثنائى مانويل نوير، ومارك أندريه تير شتيجن.

وخرجت أصوات تطالب لوف بمنح أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة الإسبانى، الفرصة، بدلًا من نوير، حارس بايرن ميونخ، الذى تعرض لانتقادات لاذعة طوال عام 2018.

وتحدث لوف، خلال تصريحات أبرزتها شبكة «سكاى سبورتس» الإنجليزية، قائلًا: «تير شتيجن حارس عالمى، لكن ما لم يحدث أمر استثنائى، فمانويل سيظل حارسنا الأول حتى نهائيات اليورو».

وأكد مدرب المانشافت أن حارس برشلونة سيحصل على فرصته فى بعض المباريات خلال عام 2019، مضيفًا: «إنه فى مستوى عالٍ، وقدم مباريات رائعة».

واختتم: «لكن نوير يظل قائدنا ويلعب دورًا لا يُصدق داخل الفريق، ولا أريد الانتقاص مما يقدمه مارك، لكن نوير سيبقى الرقم 1 حتى 2020».