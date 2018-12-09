شعار كأس آسيا .. من الحيوية إلى الوحدة والقوة

شهد شعار بطولة كأس آسيا تطورًا كبيرًا في كل نسخة، لكي يُعبر عن روح الدولة التي تستضيف فعاليات المسابقة القارية؛ والتنوع الثقافي في القارة الآسيوية.

وكشف موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن رحلة تطور شعار بطولة كأس آسيا منذ أن استضافت منافساتها دولة الإمارات للمرة الأولى عام 1996، وحتى شعار نسخة 2019 التي ستُقام على أراضيها أيضًا.

وعبر شعار كأس آسيا 1996 عن دولة صاعدة في منطقة غرب آسيا، وكان يُشير إلى الحيوية في المدن الثلاث أبو ظبي ودبي والعين، وكذلك وحدة القارة الآسيوية.

وبعد مرور أكثر من 20 عامًا، تعود الإمارات لاستضافة نهائيات المسابقة القارية مُجددًا، إلا أن شعار بطولة كأس آسيا هذه المرة يرتبط بشكل أكبر بألوان العلم، الذي يتضمن الثقافة العربية في تصميمه.

ويحمل شعار النسخة الجديدة من كأس آسيا 2019 ألوان علم الإمارات، حيث يُعبر الأحمر عن الشجاعة والقوة، ويدل الأخضر على الأمل والمتعة والحب، ويعكس الأبيض معنى السلام والثقة، فيما يرمز الأسود إلى التضامن.

وتحمل ألوان الشعار الجديد لكأس آسيا 2019، دلالة على الوحدة والقوة للمنتخبات الـ24 المشاركة في منافسات المسابقة القارية، وهو أكبر رقم من الفرق المشاركة في تاريخ البطولة.

وتشهد بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وتم توزيعها على 6 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق، يتأهل المتصدر والوصيف إلى منافسات دور الـ16، بجانب أفضل 4 منتخبات تحتل المرتبة الثالثة.

وأشار الاتحاد القاري إلى أن كأس آسيا 2007 من المحطات البارزة في تاريخ المسابقة، حينما نظمت 4 دول البطولة، وهي ماليزيا، إندونيسيا، فيتنام وتايلاند، واحتفالًا بهذه المناسبة كان تصميم الشعار على هيئة كرة قدم، مع 4 مربعات في كل زاوية يعبر عن كل منها إحدى الدول المضيفة.

وأضاف التقرير: “عندما انتقلت البطولة إلى قطر عام 2011، حمل الشعار غزال المها الذي يعتبر شعار الدولة، في حين تم التعبير عن روح قارة آسيا عبر إطار دائري وصورة الشمس الصاعدة من الشرق، وحمل الشعار أيضًا اللون العنابي الخاص بدولة قطر في الجانب الغربي”.

وعبر شعار كأس آسيا 2015 عن فصل الصيف الجميل في أستراليا، مع التعبير عن وحدة قارة آسيا وطاقة كرة القدم، كما حمل تعبيرًا عن خارطة أستراليا مع أشرطة ذهبية تُعبر عن المدن المضيفة سيدني، ملبورن، بريسبان، كانبيرا ونيوكاسل.

واختتم الاتحاد القاري تقريره قائلًا: “تم تصميم كل شعارات كأس آسيا بصورة إبداعية لتترك تأثيرا مميزا على جماهير كرة القدم في كافة أرجاء العالم، ومع بقاء أيام على انطلاق النسخة المقبلة فإن شعار كأس آسيا 2019 في الإمارات بات من العلامات المميزة في كافة أرجاء الدولة”.