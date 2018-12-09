الريان القطري يرغب في ضم نجم المنتخب المصري

أشاد التركي بولنت المدير الفنى لنادي الريان القطري بالنجم المصري محمود تريزيجيه الذى يقدم مستويات رائعة مع قاسم باشا، بعدما سجل 5 أهداف وصنع 5 أهداف مثلها في النسخة الحالية من مسابقة الدوري التركي.

وقال بولنت فى تصريحات لصحيفة "gercekgundem" التركية، "تريزيجيه ودياني يقدمان مستويات رائعة مع قاسم باشا، أتمنى مشاهدتهما فى الريان بالموسم الجديد".

أضاف المدير الفنى لنادي الريان، "تحدثت مع الإدارة من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بـ 2 أو3 من اللاعبين المميزين منهما محمود تريزيجيه ومباي دياني".

محمود تريزيجيه صاحب الـ24 عاماً، بات أحد نجوم الدورى التركى، بعدما تم اختياره أفضل لاعب فى الموسم الماضى من جانب موقع "هوسكورد" المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، كما تواجد فى التشكيلة المثالية للمسابقة.

كما تم اختياره ضمن أفضل 5 لاعبين فى تركيا الموسم الماضى من جانب اتحاد الكرة، وتوج بلقب هداف قاسم باشا فى مختلف المسابقات برصيد 16 هدفاً، ليواصل مسيرة تألقه فى الملاعب التركية هذا الموسم بتسجيله 5 أهداف وصناعة 5 أهداف أخرى فى 14 مباراة.

جدير بالذكر أن وسائل الاعلام التركية ذكرت في وقت سابق، أن نادي قاسم باشا اشترط الحصول على 10 ملايين يورو جراء الموافقة على رحيل اللاعب المصري محمود تريزيجيه.