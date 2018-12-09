النجم الساحلي: بن عمر = 5 مليون دولار.. ولم نتلق أي عروض مصرية

قال فيصل خليفة عضو الهيئة المديرة لنادي النجم الساحلي التونسي، إن أبناء سوسة لن يتنازلوا عن 5 مليون دولار للتخلي عن لاعب وسط الفريق محمد أمين بن عمر.

وقال خليفة لبرنامج "المحترف" على قناة "الحدث" : "لم نتلق أي عروض رسمية من مصر، سواء من الأهلي أو أي ناد آخر".

وشدد "حددنا مبلغا قدره 5 مليون دولار كحد أدنى لرحيل بن عمر، لن نقبل بأقل من هذا المبلغ كثمن للاعب هو الأغلى في الوطن العربي ومن ضمن الأفضل في تونس".

وأردف "بن عمر تلقى عرضا من أولمبياكوس اليوناني قبل أسابيع، لكن المفاوضات توقفت".

وكان بن عمر قد تحدث لـ رياضة 365 يوم الأحد الماضي قائلا: " "لم يحدث أي تفاوض بيني وبين الأهلي في الفترة الحالية".

واستدرك "النادي الأهلي ناد كبير، ولو كان العرض مناسبا لي ولنادي النجم الساحلي سيكون من الممكن أن ألعب له".

وفي المقابل، نفى مهدي العجيمي رئيس فرع كرة القدم في النجم الساحلي التونسي، قيام الأهلي بالتواصل شفهيا أو رسميا لضم لاعب وسط الفريق.

وكذلك، وأشار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إلى أن "بن عمر لاعب كبير ومحترم وذو موهبة، لكننا لم نفاوضه.

ويلعب أمين بن عمر في مركز لاعب الوسط المدافع ويبلغ من العمر 26 عاما، ولعب النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لأهلي جدة.

ولعب بن عمر 29 مباراة مع المنتخب التونسي، سجل فيهم 3 أهداف.