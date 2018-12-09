رياضة | حمودي يخوض تدريبات تأهيلية قبل لقاء الأهلي والطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمودي يخوض تدريبات تأهيلية قبل لقاء الأهلي والطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدى أحمد حمودي لاعب الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية قبل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
وخاض حمودي تدريباته التأهيلية تحت إشراف حسين عبد الدايم، مخطط الأحمال، عقب استبعاده من قائمة فريقه التي ستخوض اللقاء.
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