رياضة | حمودي يخوض تدريبات تأهيلية قبل لقاء الأهلي والطلائع

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أدى أحمد حمودي لاعب الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية قبل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض حمودي تدريباته التأهيلية تحت إشراف حسين عبد الدايم، مخطط الأحمال، عقب استبعاده من قائمة فريقه التي ستخوض اللقاء.