رياضة | كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري المصري اليوم مباشر| الآن Al Ahly

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كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري المصري اليوم مباشر| الآن Al Ahly

أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق في مواجهة طلائع الجيش المؤجلة من الجولة 14 للدوري المصري.

ويتواجد شريف إكرامي في حراسة المرمى بتشكيل الأهلي، كما يعود محمد هاني إلى مركز الظهير الأيمن بعد شفاءه من الإصابة.

ويعود عمرو السولية إلى خط وسط الأهلي خلال اللقاء، ليتواجد إلى جانب كريم وليد "نيدفيد"، خلف الثلاثي الهجومي ناصر ماهر، محمد شريف وأحمد الشيخ.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد علاء، سعد سمير، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، ناصر ماهر، محمد شريف، أحمد الشيخ.

خط الهجوم: مروان محسن.

البدلاء: هشام محمد، إسلام محارب، مؤمن زكريا، وليد سليمان، علي لطفي، باسم علي، أحمد ياسر ريان.

كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري المصري اليوم مباشر| الآن Al Ahly