رياضة | رابط "الاهلي" لايف بث حي HD كورة لايف مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر الاسطورة الان مشاهدة مباراة Al Ahly لايف

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يقابل فريق النادي الأهلي لكرة القدم فريق طلائع الجيش، خلال مباريات سباق الدوري المصري، في إطار المباريات المؤجلة للنادي الأهلي من الجولة الرابعة عشر في الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يتم انطلاق المباراة مساء الغد الأحد بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن يتم نقل المباراة التي ستقام على ملعب السلام، عبر قناة النيل الرياضية وقناة أون سبورت الفضائية المصرية، وهما القناتين الرسميتين للدور الممتاز.

والجدير بالذكر بان النادي الأهلي يحتل في الترتيب المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري، حيث حصد رصيد 17 نقطة على بعد 18 نقطة من فريق نادي الزمالك، وفريق طلائع الجيش يحصد 18 نقطة ويحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري.

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