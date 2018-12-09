رياضة | مؤمن والحاوي على دكة الأهلي أمام طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن والحاوي على دكة الأهلي أمام طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه أمام طلائع الجيش في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. وضمت دكة البدلاء كلا من : علي لطفي ، هشام محمد ، إسلام محارب ، مؤمن زكريا ، وليد سليمان ، باسم علي ، أحمد ياسر ريان.

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