رياضة | عاجل.. تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريفه لمواجهة طلائع الجيش، بعد قليل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى : شريف إكرامي خط الدفاع : محمد هاني - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف خط الوسط : عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - محمد شريف - أحمد الشيخ خط الهجوم : مروان محسن.

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