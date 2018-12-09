رياضة | بث حي HD .. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش يلا شوت لايف

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بث حي HD .. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش يلا شوت لايف

يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة عن مباريات الجولة الرابعة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولم يعرف فريق الأهلي طعم الانتصار سوى في مباراتين فقط من أصل آخر خمس مباريات خاضها المارد الأحمر، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الأهلي إلى الخسارة في مباراتين أيضاً، كما سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

وينتظر فريق الأهلي أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق طلائع الجيش، حيث يواجه فريق الأهلي في المباراة الأولى ضيفه فريق جيما أبا جيفر من دولة إثيوبيا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق النجوم في بطولة الدوري المصري الممتاز، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق الأهلي مضيفه فريق جيما أبا جيفر من دولة إثيوبيا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق الداخلية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق الأهلي في هذه المباراة على النحو التالي: شريف إكرامي / محمد هاني / سعد الدين سمير / أحمد علاء / أيمن أشرف / هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / وليد سليمان / وليد أزارو.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق طلائع الجيش طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 7 مباريات خاضها، وفي مقابل ذلك تعرض فريق طلائع الجيش إلى الخسارة في مباراتين أيضاً، كما سقط فريق طلائع الجيش في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.

ويحتل فريق الأهلي في الوقت الحالي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 17 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق طلائع الجيش في الوقت الحالي المركز الثامن في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 18 نقطة.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الأهلي مع ضيفه فريق طلائع الجيش عبر قناة ON Sport HD1 وأيضاً قناة Nile Sport، وذلك في تمام الساعة 19:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 20:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بث حي HD .. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش يلا شوت لايف