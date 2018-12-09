رياضة | تدريبات تأهيلية لثنائي الزمالك قبل موقعة القطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات تأهيلية لثنائي الزمالك قبل موقعة القطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي الثنائي عبدالله جمعة ومحمود حمدي الونش، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي. ويعاني عبد الله جمعة من إصابة عضلية تعرض لها خلال لقاء المصري الاخير بالدورى العام ، بينما يواصل محمود الونش البرنامج الموضوع له بسبب الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب.

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