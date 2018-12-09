رياضة | اون سبورت HD | نايل سبورت لايف | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يوتيوب وطلائع الجيش بث مباشر في الدوري المصري 9-12-2018

اون سبورت HD | نايل سبورت لايف | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يوتيوب وطلائع الجيش بث مباشر في الدوري المصري 9-12-2018

اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي اليوم حيث ان الأهلي المنتشي بانتصارين على بتروجت والجونة ليخرج من كبوته ويبدأ في استعادة توازنه من جديد، حيث تحرك الأهلي من المركز الأخير للمركز العاشر في الدوري برصيد 17 نقطة وفي حالة الفوز في مباراة اليوم سيصل للنقطة 20 وسيصبح في المركز الخامس للدوري ويبدأ في المنافسة من جديد على اللقب خاصة وأن الأهلي سيتبقى له 6 مؤجلات عقب مباراة اليوم ولن يقبل محمد يوسف المدير الفني للأهلي بأي تعثر للاعبيه في مباراة اليوم خاصة وأن مجلس الأهلي رفع الطوارئ وبدأ يتابع عن قرب كل مايحدث داخل فريق الكرة وسيعول الفريق كثيرا في مباراة اليوم على نجومه وليد سليمان وأحمد الشيخ اللذان يقدما مستوى مميز في المباريات الأخيرة، تابع الآن بث مباشر مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بث حي في الدوري المصري.

على الجانب الأخر يدخل فريق طلائع الجيش مباراة اليوم وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية مع مدربه البلجيكي الجديد، ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 18 نقطة جمعها من 4 انتصارات و6 تعادلات وهزم في 5 مباريات ويعول الفريق كثيرا في مباراة اليوم على خدمات أحمد كابوريا ومحمد رزق ومصطفى محمد لقيادة الفريق للفوز، جاري الآن مشاهدة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم بدون تقطيع في الدوري المصري.

وسيفتقد الأهلي في مباراة اليوم لكلا من أزارو وأحمد فتحي وعلي معلول وأجايي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وصلاح محسن للإصابة، وتنقل بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت، رابط hd سريع مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الأحد 9-12-2018 في الدوري المصري.