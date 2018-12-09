رياضة | اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم 09-12-2018 اون لاين | الدوري المصري

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اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم 09-12-2018 اون لاين | الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي وطلائع الجيش في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز. موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباراة مؤجلة عن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م. وتنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي. موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة للمباراة موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، سوف تكون مباراة الأهلي وطلائع الجيش منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي وطلائع الجيش منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي.

اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم 09-12-2018 اون لاين | الدوري المصري