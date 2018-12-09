رياضة | برنامج بدني للاعبي الزمالك بسبب ضغط المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج بدني للاعبي الزمالك بسبب ضغط المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، برنامج بدني قوي للاعبين على هامش المران المقام حالياً بملعب النادي، استعدادا لمواجهة فريق القطن التشادي، السبت المقبل بدور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. وقام اللاعبون بأداء هذه الفقره من خلال مجموعات تم تقسيهم خلالها، تحت إشراف الجهاز الفني للفريق. ويسعى الجهاز لرفع معدل اللياقه للجميع، والتغلب على ضغط المباريات والمجهود البدني المبذول، من اللاعبين بسبب تلاحم البطولات والمباريات.

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