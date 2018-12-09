رياضة | on sport لايف | مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

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يشهد ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق طلائع الجيش، ضمن مباراة مؤجلة عن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة الأهلي وطلائع الجيش منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي وطلائع الجيش منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة. وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي الحاضرة في مباراة اليوم ضيفه فريق طلائع الجيش: حراسة المرمى: شريف إكرامي / علي لطفي. خط الدفاع: محمد هاني / باسم علي / سعد الدين سمير / أحمد علاء / أيمن أشرف. خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / إسلام محارب / كريم نيدفيد / أحمد حمدي / وليد سليمان / ناصر ماهر / أحمد الشيخ / مؤمن زكريا / أحمد حمودي / محمد شريف. خط الهجوم: مروان محسن / أحمد ياسر ريان. أما الآن سوف نستعرض لكم قائمة المستبعدين عن فريق الأهلي في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق طلائع الجيش: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: ساليف كوليبالي / أحمد فتحي / محمد نجيب / صبري رحيل / علي معلول. خط الوسط: حسام عاشور / أكرم توفيق / ميدو جابر. خط الهجوم: صلاح محسن / وليد أزارو. وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق طلائع الجيش: حراسة المرمى: شريف إكرامي. خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / أحمد علاء / أيمن أشرف. خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / وليد سليمان. خط الهجوم: مروان محسن. المدير الفني: المصري محمد يوسف.

on sport لايف | مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match