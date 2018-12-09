كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم تونسي يدير لقاء بيراميدز والحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة بيراميدز وحرس الحدود التي ستقام غداً الإثنين، ضمن الأسبوع السابع عشر لدوري القسم الأول. وسيدير لقاء بيراميدز وحرس الحدود طاقم حكام تونسي يتكون من هيثم قيراط حكم ساحة ويعاونه يامن الملوشي وايمن إسماعيل، ومحرز المالكي حكماً رابعاً.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | طاقم تونسي يدير لقاء بيراميدز والحدود على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .