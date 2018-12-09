رياضة | الاتحاد السكندري يخطط لإنقاذ ثنائي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يخطط لإنقاذ ثنائي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو نادي الإتحاد السكندري في التعاقد مع عمرو بركات وعمرو جمال ثنائي الأهلي علي سبيل الإعارة، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.

ويريد حلمي طولان مدرب الفريق السكندري تدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل استمرار الفريق في المنافسه علي جميع البطولات.

وخرج عمرو بركات وعمرو جمال مع حسابات الأهلي في الفترة الأخيرة، حيث لم يقيد الفريق الأحمر الثنائي في القائمة الأفريقية للبطولة التي ستبدأ بعد أيام.

وكان عمرو جمال قد خرج علي سبيل الإعارة لفريق هلسنكي الفنلندي، ولكنه عاد للقلعة الحمراء ولم يشارك حتي الآن، وأيضا عمرو بركات لم يشارك منذ انضمامه للنادي الأهلي إلا في مباريات البطولة العربية لموسم 2017.