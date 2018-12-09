كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم جودة عالية | لينك On Sport HD مجاني HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم جودة عالية | لينك On Sport HD مجاني HD
يواجه فريق الأهلي نظيره طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر للدوري العام.
يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط في لقاء اليوم ومواصلة نغمة الانتصارات بعد تخطي بتروجت والجونة في أخر مواجهتين، للاقتراب من قمة الدوري العام.
واستدعى محمد يوسف المدير الفني للأهلي 20 لاعبا للقاء اليوم وهم: "شريف إكرامي وعلي لطفي، ووليد سليمان، وهشام محمد، ومؤمن زكريا وأيمن أشرف ومروان محسن، وأحمد حمودي وناصر ماهر وباسم علي، ومحمد شريف ومحمد هاني وسعد سمير وعمرو السولية وإسلام محارب وأحمد علاء وأحمد ريان وأحمد حمدي وأحمد الشيخ وكريم نيدفيد".
وعلى الجانب الأخر يأمل فريق طلائع الجيش في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي بعد التعادل في أخر مواجهتين أمام بتروجت والاتحاد السكندري لتحسين ترتيبه بجدول الدوري.
يدخل الأهلي لقاء اليوم في المركز العاشر برصيد 17 نقطة، بينما يقع طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.
ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى : شريف إكرامي
خط الدفاع : كريم نيدفيد - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف
خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - وليد سليمان - أحمد الشيخ
خط الهجوم : مروان محسن.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم جودة عالية | لينك On Sport HD مجاني HD على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .