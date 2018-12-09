كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساسي ومصطفي فتحي ينتظمان في تدريبات الزمالك قبل موقعة القطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم الثنائي فرجاني ساسي ومصطفي فتحي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ، فى التدريبات الجماعية للفريق المقامه حالياً بملعب النادي. وشارك الثنائي بشكل طبيعي في مران اليوم الأحد ، عقب تعرضهم لإصابات خفيفه بلقاء المصري البورسعيدي الأخير بالدوري . كما شارك محمد عنتر، بشكل طبيعي في التدريبات بعدما أدي تدريبات جري بالأمس بسبب شعوره بالاجهاد. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق القطن التشادى بدور ال 33 لبطولة الكونفدرالية السبت المقبل على ملعب بتروسبورت.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | ساسي ومصطفي فتحي ينتظمان في تدريبات الزمالك قبل موقعة القطن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .