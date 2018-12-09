رياضة | مدرب الأهلي المحتمل يحضر نهائي كاس الليبرتادوريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي المحتمل يحضر نهائي كاس الليبرتادوريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو النادي الأهلي المصري في مفاوضات جادية مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، من أجل تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد رامون دياز في مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو بمدريد اليوم، لحضور مباراة نهائي كاس الليبرتادوريس بين ناديي بوكا جونيورز وريفربليت.

وكانت مفاوضات الفريق الأحمر وصلت لمراحل متقدمة، ولكن طلبات المدرب الأرجنتيني بجلب 6 مساعدين له اجانب جعلت النادي الأهلي يفكر في مدربين أخريين لتولي قيادة الفريق.