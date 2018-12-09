رياضة | كورة لايف .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر .. koralive

يلتقي فريقي الاهلي وطلائع الجيش ضمن بطولة الدوري المصري 2019، في الأسبوع الرابع عشر ، على استاد “السلام”، يحتل نادي طلائع الجيش المركز الثامن وفي رصيده 18 نقطة، في المقابل يقع فريق الأهلي في المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

تنطلق المواجهة بين فريقي الاهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة 18:15بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:15بتوقيت القاهرة.

نحن في الخليج 365، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش مباشر في لقاء اليوم الأحد 9 / ديسمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الاهلي وطلائع الجيش مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الخليج 365، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.