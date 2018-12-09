رياضة | ‏ميسي يقترب من تحطيم رقم بيليه الأسطوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يقترب من تحطيم رقم بيليه الأسطوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني من تحطيم رقم البرازيلي بيليه لاعب نادي سانتوس السابق، بعد تسجيله هدفين في شباك نادي إسبانيول بالأمس.
وأصبح ميسي على بعد 75 هدف عن تحطيم رقم بيليه القياسي، وهو أكثر لاعب سجل الاهداف لـ نادي واحد عبر التاريخ، وكان نادي سانتوس حيث أحرز 643 هدفا في 757 مباراة.
ووصل اللاعب الأرجنتيني ميسي إلي رصيد 568 هدفا مع ناديه برشلونة منذ بداية مسيرته مع البارسا.
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