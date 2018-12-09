رياضة | عاجل.. الأهلي يقرر الإطاحة بمدافع الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يقرر الإطاحة بمدافع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ مسؤولو النادي الأهلي مدافع الفريق المالي ساليف كوليبالي برغبة القلعة الحمراء في الاستغناء عن خدماته في الفترة المقبلة. وطلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من كوليبالى البحث عن عرض للرحيل في الانتقالات الشتوية المقبلة. وترددت أنباء تفيد برغبة كوليبالي في الرحيل، خاصة بعد مشاركة أحمد علاء أساسيا في دفاع الأهلي على حساب نجم مالي.

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