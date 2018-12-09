رياضة | ديمبيلي يصنع أزمة جديدة في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديمبيلي يصنع أزمة جديدة في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل اللاعب الفنرسي عثمان ديمبلي لاعب نادي برشلونة الإسباني للتدريب صباح اليوم متأخرا ساعتين، مما جعل فالفيردي يشعر بالغضب من جانب اللاعب. وبرر ديمبلي وصوله المتاخر لساعتين بأنه نام متأخرا وحسب قوله "لم يسمع المنبه"، وطلب فالفيردي منه التدرب لوحده لحين اتخاذ قرار بشأنه. وان البارسا لم يعد يعرف ما يفعله مع عثمان ديمبيلي، خاصة بعد أزماته الكثيرة في الفترة الأخيرة، والتأخير المستمر عن تدريبات الفريق الصباحية.

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