فضيحة لنجوم أرسنال بطلها مسعود أوزيل.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر عدد من لاعبي فريق أرسنال الإنجليزي في مقطع فيديو وصف بأنه فاضح، حيث يستنشقون أحد الغازات خلال “حفلة شامبانيا”.

صحيفة “ذا صن” البريطانية، نشرت عبر موقعها الإلكتروني ما قالت عنه مقطع فيديو “فضيحة” لعدد من نجوم فريق أرسنال الإنجليزي، ومنهم النجم الألماني مسعود أوزيل.

الفيديو - الذي صورته إحدى كاميرات المراقبة خلال أغسطس الماضي - أظهر نجوم أرسنال وهم يستنشقون أكسيد النيتروس، المعروف باسم “غاز الضحك”، وذلك خلال “حفلة شامبانيا” أقيمت قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصحيفة أضافت، أنه قد ظهر كل من ألكسندر لاكازيت صاحب الـ 27 عاما وماتيو غندوزي 19 عاما، ومسعود أوزيل 30 عاما وبيير أوباميانج 29 عاما، وآخرون، حول مائدة ممتلئة بزجاجات شامبانيا وفودكا.. بالإضافة إلى وجود بالونات متوافرة بين أيديهم، حيث كان اللاعبون يستنشقون أكسيد النيتروس، المعروف بقدرته على تغيير الحالة المزاجية للإنسان، وذلك بالرغم من تحذير عدد من الخبراء والباحثين من مخاطره.

ومن الفيديو، يمكن رؤية أوزيل يسقط شبه فاقدا للوعي على الأريكة بعد استنشاقه الغاز، بينما يواصل الآخرون النفخ في البالونات، وهو ما يعد “فضيحة” غير مسبوقة في تاريخ فريق بحجم أرسنال.. بحسب الصحيفة.

”ذا صن” أوضحت أن ما أقدم عليه لاعبو أرسنال فعل متهور كان يمكن أن يودي بحياتهم، مشيرة إلى أن بيع غاز الضحك أمر مسموح به في بريطانيا للأشخاص البالغين.

نادي أرسنال لم يخرج على الفور بأي بيان بشأن الواقعة، فيما طالب مشجعو الفريق بفرض أقصى العقوبات على كل من يحاول تشويه سمعة النادي أو مخالفة مبادئه.