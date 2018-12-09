الامارات | بالصور.. حادث سيارة كاد أن ينهي حياة لاعب الأرسنال الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. حادث سيارة كاد أن ينهي حياة لاعب الأرسنال الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض لاعب فريق أرسنال الشاب إلى حادث سيارة صباح يوم الجمعة الماضي كاد أن ينهي حياة اللاعب وذلك طبقاً للصور التي نشرتها صحيفة "صن أونلاين"، والتي نشرت فيديو وصور للحادث بين ثلاث سيارات من بينهم سيارة لاعب أرسنال الشاب دومينيك طومسون، صاحب الـ 18 عاماً عندما كان يقود سيارته في ريف هيرتفوردشاير وقد وقع الحادث عند الساعة 8:50 من صباح يوم الجمعة.

وأظهر الفيديو اصطدام اللاعب مباشرة مع سيارة أخرى ولم تستطيع سيارة ثالثة تفادي الحادث مما أدى إلى تحطيم ثلاث سيارات على بعد خطوات قليلة من ملعب التدريب الخاص بالنادي.

ووصفت المرأة التي تقود السيارة الثالثة، والتي طلبت عدم الكشف عن هويتها، رعبها بعد أن شاهدت سيارة اللاعب وهو محاصر في داخلها بعد أن تضررت سيارته بشدة، وقالت المرأة: "خرجت من سيارتي، وكانت سيارة اللاعب كانت قد تضررت بقوة والسائق كان محاصراً، لذا اتصل أحد المارة بالشرطة وقاتلت للحصول على مخرج من الباب حتى نجحنا في ذلك".

وأضافت الصحيفة: "لقد وقفت هناك وهي تنظر إلى هاتف اللاعب الذي قال إنه كان يحاول تجنب القيادة فوق قطعة بلاستيكية حمراء في الطريق ولكن من الواضح أنه كان مشتتا إلى درجة كبيرة أقصى ما أستطيع رؤيته".